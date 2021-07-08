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14:00, 8 июля 2021 года

Для орловских кардиологов и онкологов закупают новое оборудование

Высокотехнологичная аппаратура и качественное оснащение приобретаются в шесть региональных больниц.


В Орловской области продолжается закупка медицинской аппаратуры в рамках региональных проектов: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В первой программе участвуют Региональный сосудистый центр на базе ООКБ, первичные отделения в больнице им. Семашко, а также Ливенская и Мценская ЦРБ. Здесь на приобретение инструментов кардиологического профиля выделено 85,6 млн рублей, из них 78,2 млн уже потрачено. К примеру, в областной больнице появится аппарат УЗИ и комплект мягких модулей для занятий ЛФК.

В программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году включены НКМЦ им. Круглой и Орловский онкодиспансер. Для закупки специализированного оборудования, предназначенного для борьбы с новообразованиями, выделено свыше 129,7 млн рублей. Здесь торги практически завершены.

Параллельно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для цифровизации медицинской отрасли приобретут сервера и цифровую технику.

Фото пресс-службы областного правительства

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Артём Ежаков
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