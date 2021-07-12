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11:46, 12 июля 2021 года

В Орле завершается обследование Колхозного моста

Чиновников уведомят о состоянии переправы через 10 дней. Тогда власти примут решение о её дальнейшей судьбе.


В Орле специалисты компании «Проект-сервис» завершают техническое обследование несущих конструкций Колхозного моста, перекрытого для автотрафика 15 мая. Через 10 дней результаты работы передадут в МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла».

На переправе может быть проведён как капитальный ремонт, так и реконструкция. Окончательное решение примут на основании материалов исследования.

Сейчас мост продолжают проверять на прочность и замерять толщину бетона. Также здесь устанавливают прогибы конструкции и изучают геометрию моста.

Фото пресс-службы мэрии Орла



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Артём Ежаков
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