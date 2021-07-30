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7:55, 30 июля 2021 года

«Президентские» выплаты для школьников начнут приходить с 2 августа

Об этом сообщили в орловском отделении ПФР.


В Орловской области, как и во всей России, «президентские» выплаты для школьников начнут выплачивать со 2 августа, – сообщает областной ПФР. Приём заявок стартовал с 15 июля и продлится до 1 ноября.

На выплату в размере 10 тысяч рублей вправе рассчитывать семьи с детьми от 6 до 18 лет, рожденными с 03.07.2003 по 01.09.2015, а также инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

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Артём Ежаков
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