Сегодня последний день голосования за «Российское дерево года - 2021»

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново приглашает неравнодушных орловцев проголосовать за символ Спасского – Тургеневский дуб.

«Тургеневский дуб выбился в лидеры голосования с самого начала конкурса и держит первенство в течение всего периода. Но успокаиваться рано) Мы продолжаем!», - сообщается на странице Спасского-Лутовиново «ВКонтакте».

