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14:53, 14 августа 2021 года

Четыре туристических маршрута Орловской области вышли в финал Всероссийского проекта «Открой свою Россию»

12 августа были объявлены итоги первого этапа Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов, сообщили в Департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.


В финал Всероссийского проекта вышли 33 команды из 23 регионов. Среди финалистов представители Орловской области – проектная команда «Бирюзового кольца России», объединившая ряд компаний турсферы Орловщины, НКО и местных активистов, представившая туры «В гости к лесным исполинам» и «Лука Васильковая», и команда туроператорской компании «Открытый мир» с турами «Вслед за Иваном Тургеневым» и «Загадочные истории: чудики из XIX века».
 
Проект «Бирюзовое кольцо России» реализуются для привлечения туристов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект объединяет древние города и исторические поселения Орловского края, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности, для представления российскому и иностранному туристу уникальных памятников истории и культуры, стародавних народных промыслов и запоминающихся природных красот, рассказали в Департаменте по проектам развития территорий Орловской области.

Фото сайта «Бирюзовое кольцо России»

Проект «Открой свою Россию» направлен на развитие внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России с учетом природных и культурных особенностей регионов, обычаев и истории нашей многонациональной страны.


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