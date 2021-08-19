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16:06, 19 августа 2021 года

В Орле предъявлено обвинение четырем подозреваемым в растрате имущества завода «Дормаш»

Конкурсному управляющему предприятия-банкрота грозит десять лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Также установлены трое его подельников.


В Орле прокуратура предъявила обвинение четырем фигурантам уголовного дела, касающегося продажи имущества обанкротившегося ЗАО «Дормаш» по заведомо низкой цене. Следствие считает, что к этому причастны конкурсный управляющий завода и трое его подельников. Первому фигуранту грозит десять лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Возможных пособников нашли после поручения регионального прокурора Владислава Малкина активизировать дело. Всем подследственным вменяется растрата.

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Малкин о «Дормаше»: Предприятие разворовано



Артём Ежаков
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