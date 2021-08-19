В Орле предъявлено обвинение четырем подозреваемым в растрате имущества завода «Дормаш»

Конкурсному управляющему предприятия-банкрота грозит десять лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Также установлены трое его подельников.