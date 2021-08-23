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10:17, 23 августа 2021 года

В Орле купят часть акций типографии «Труд»

Правительство Орловской области приобретет в госсобственность 250 тыс. штук акций предприятия.


Правительство Орловщины купит 250 тыс. штук (40 руб. за единицу) акций типографии «Труд», – следует из постановления, подписанного губернатором Клычковым. Приобретение оценивается в 10 миллионов рублей, взятых из региональной казны.

Покупку ценных бумаг совершают с целью погашения кредиторской задолженности типографии.

Напомним, что в середине мая власти попытались продать полный пакет акций «Труда» (1 812 478 штук) за 200 миллионов рублей, но торги завершились безуспешно.

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Артём Ежаков
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