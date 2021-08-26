Поиск пропавшей Вики Гнедовой продолжается

За информацию о местонахождении девочки объявлено вознаграждение.

Полиция и волонтёры продолжают поиски пропавшей Виктории Гнедовой. Девятилетняя девочка ушла из дома (село Казарь, Залегощенский район) 18 июня этого года в период с 15:00 до 19:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.



За информацию, способствующую установлению местонахождения пропавшей девочки, Управлением МВД России по Орловской области объявлено вознаграждение в размере 500 000 рублей.

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.



Была одета: шорты синие (х/б), футболка зелёного цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.

Информацию сообщать по телефону 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД).

Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Орловской области