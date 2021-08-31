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16:47, 31 августа 2021 года

По факту массовой гибели рыбы в реке Крома возбуждено уголовное дело

Следственный комитет классифицировал его по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод).


Орловское СУ СК на основании материалов прокуратуры возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод, повлекшее причинение водному объекту существенного вреда и массовую гибель водных биологических ресурсов». Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры.

Предварительно установлено, что загрязнение, обнаруженное 22 августа на территории водоохранной зоны реки Крома (близ деревни Кирово Сосковского района), возникло из-за повреждения транспортировочного шланга ООО «Знаменский СГЦ». Оттуда в воду попали жидкие органические удобрения, приведшие к загрязнению водоёма.

Расследование продолжается. Прокуратура следит за ходом разбирательства.

Наказанием могут быть штрафы (до 200 тыс. рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до полутора лет), обязательные работы на срок до 480 часов, двухлетние исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на тот же срок.

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Артём Ежаков
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