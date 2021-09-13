Орловского теннисиста Юрия Ноздрунова наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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11:42, 13 сентября 2021 года
Орловского теннисиста Юрия Ноздрунова наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степениСоответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Указом президента Российской Федерации № 526 от 11.09.2021 года орловский игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов, завоевавший бронзовую медаль на завершившейся Паралимпиаде в Токио, будет награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Как следует из указа, спортсменов наградили «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония)».
Напомним, что в минувшем августе Юрий Ноздрунов взял первую в истории Орловщины паралимпийскую награду. Медаль теннисист будет принимать в Кремле.
Артём Ежаков