В Болхове готовятся к открытию парка «Сад-Городок»

Торжественную церемонию посетит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

14 сентября в Болхове после благоустройства будет открыт «Сад-Городок». Работы выполнялись на средства федерального гранта, который был выигран в конкурсе Минстроя России. Церемонию открытия посетит губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях глава региона в целом одобрил качество работ, но всё-таки поручил болховским властям поставить там забор. «Слишком высокий откос, не дай бог что-то произойдёт».