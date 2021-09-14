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22:11, 13 сентября 2021 года

В Болхове готовятся к открытию парка «Сад-Городок»

Торжественную церемонию посетит губернатор Орловской области Андрей Клычков.


14 сентября в Болхове после благоустройства будет открыт «Сад-Городок». Работы выполнялись на средства федерального гранта, который был выигран в конкурсе Минстроя России. Церемонию открытия посетит губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 
Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях глава региона в целом одобрил качество работ, но всё-таки поручил болховским властям поставить там забор. «Слишком высокий откос, не дай бог что-то произойдёт».
 
Отдельно Клычков сообщил, что по болховским подвесным мостам, которые требуют срочного ремонта, найден выход.


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Артём Ежаков
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