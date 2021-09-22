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10:12, 22 сентября 2021 года

Бастрыкин крайне недоволен работой орловских следователей по делу Вики Гнедовой

В отношении и.о. главы регионального СУ СК Павла Ермакова назначена служебная проверка.


Председатель СК России Александр Бастрыкин остался крайне недоволен работой орловских следователей по делу убийства залегощенской школьницы Виктории Гнедовой. Недовольство главы следственного управления вызвано тем, что почти три месяца региональные правоохранители не могли выяснить обстоятельства преступления. В отношении и.о. главы регионального СУ СК Павла Ермакова назначена служебная проверка, – сообщает сайт СКР.

Напомним, что тело 9-летней девочки было найдено закопанным в подвале собственного дома 15 сентября, спустя почти три месяца после пропажи. В убийстве школьницы подозревается сосед. Он задержан, также ему вменяется преступление, связанное с сексуальным насилием.


Артём Ежаков
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