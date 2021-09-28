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12:09, 28 сентября 2021 года

Развод родителей. Как помочь ребёнку это пережить

Очень часто в случае распада семьи в сложную кризисную ситуацию попадают дети. О том, как в этом случае вести себя родителям, и какую тактику поведения выбирать, рассказала детский и семейный психолог Виктория Потапова.


Как пережить детям развод родителей?


- Развод родителей для детей любого возраста достаточно большой стресс, потому что мир ребёнка рушится. И очень важно, чтобы распорядок дня ребёнка и его жизненные приоритеты оставались теми же. Даже если меняется место жительства, если один родитель съезжает, важно, чтобы у ребёнка было чувство постоянства, предсказуемости, чтобы он знал, что его ожидает завтра, послезавтра, через неделю и даже через месяц. Это то, на что он сможет опираться в своих сложных переживаниях.


Как родители должны объяснить ребёнку, что происходит?


- Всё очень индивидуально. Бывают дети более восприимчивые, менее восприимчивые. Самая главная фабула, которую должны произнести родители детей любого возраста – «мы как пара расходимся, но для тебя мы остаёмся любящими папой и мамой, и мы всегда для тебя в доступе».


А поможет ли это ребёнку? Не возникнет ли у него кризисного состояния?


- Действительно, велика вероятность попадания ребёнка в кризисное состояние. Но если у него есть ощущение, что папа и мама всегда с ним на связи, что они видят и любят, это может стать опорой при выходе из кризисного состояния.


Каким ещё образом родители могут помочь ребёнку перестроиться под реалии новой жизни?


- В ситуации развода важно понимать, что много переживаний не только у родителей. Ребёнок также встречается с очень сложными чувствами и эмоциями, и тогда важно ребёнка поддерживать и выслушивать, важно узнавать, как он себя чувствует, если он расстроен, то как ему можно помочь - чтобы у ребёнка не было ощущение, что он остался один на один с тем, что происходит. И еще важно создавать предсказуемую и понятную среду, важно рассказывать, что происходит сейчас, что ждёт дальше, рассказывать, как будут строиться отношения, кто где будет жить, сколько времени ребёнок будет проводить с каждым родителем. Тогда карта разрушенного мира превратиться в новую жизненную карту, на которую он сможет опираться.

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Екатерина Игнатюк
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