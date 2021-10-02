Уголовное дело по обвинению начальника участка ООО «Ремспецмост» направлено в суд

В феврале 2021 года на Красном мосту в Орле пострадал пешеход. Молодой человек был госпитализирован.

Как сообщили в СУ СК по Орловской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника участка ООО «Ремспецмост», который не установил защитное ограждение рабочей зоны, что привело к несчастному случаю

Напомним, 9 февраля 2021 года рабочие на мосту разбирали трамвайные пути. Территория работ не была ограждена соответствующим образом. Во время работ фрагмент металла попал в проходившего мимо молодого человека, ранив его в спину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено прокурором области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.