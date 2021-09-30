Ремонт Стрелецкого моста в Мценске планируют завершить в октябре

Пятилетняя эпопея с реконструкцией переправы близка к завершению.



Ремонт Стрелецкого моста через реку Зушу в Мценске планируют завершить уже в октябре, хотя предусмотренный контрактом срок – конец декабря 2021 года. О предстоящем окончании работ сообщил сегодня в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что переправа закрыта с 2009 года. В 2016 году начался её ремонт. За это время мост успел сменить двух подрядчиков. Завершает работы третья фирма – ООО «ОрёлДорМост». Проект оценён в 94,5 миллиона рублей.

