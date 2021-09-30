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21:53, 29 сентября 2021 года

Ремонт Стрелецкого моста в Мценске планируют завершить в октябре

Пятилетняя эпопея с реконструкцией переправы близка к завершению.


Ремонт Стрелецкого моста через реку Зушу в Мценске планируют завершить уже в октябре, хотя предусмотренный контрактом срок – конец декабря 2021 года. О предстоящем окончании работ сообщил сегодня в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 
Напомним, что переправа закрыта с 2009 года. В 2016 году начался её ремонт. За это время мост успел сменить двух подрядчиков. Завершает работы третья фирма – ООО «ОрёлДорМост». Проект оценён в 94,5 миллиона рублей.
 
Что касается Красного моста, то губернатор снова заявил, что со стороны властей предприняты шаги для возобновления работ. Но если белгородский подрядчик «Ремспецмост» не приступит к реконструкции в ближайшее время, то будет принято «иное решение». Скорее всего, речь идёт о разрыве соглашения. Об этом заявляли сегодня в городском совете, назвав крайний срок «разморозки» объекта – 1 октября.


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Артём Ежаков
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