Ремонт Стрелецкого моста в Мценске планируют завершить в октябре

Ремонт Стрелецкого моста
через реку Зушу в Мценске планируют завершить уже в октябре, хотя предусмотренный контрактом срок – конец декабря 2021 года. О предстоящем окончании работ сообщил
сегодня в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Напомним, что переправа закрыта с 2009 года. В 2016 году начался её ремонт. За это время мост успел сменить двух подрядчиков. Завершает работы третья фирма – ООО «ОрёлДорМост». Проект оценён в 94,5 миллиона рублей.
Что касается Красного моста, то губернатор снова заявил, что со стороны властей предприняты шаги для возобновления работ. Но если белгородский подрядчик «Ремспецмост» не приступит к реконструкции в ближайшее время, то будет принято «иное решение». Скорее всего, речь идёт о разрыве соглашения. Об этом заявляли
сегодня в городском совете, назвав крайний срок «разморозки» объекта – 1 октября.