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16:27, 9 декабря 2021 года

Сегодня - международный день борьбы с коррупцией

Он был утвержден 18 лет назад организацией объединенных наций. Тогда была подписана конвенция против коррупции. Документ призывает государства проводить политику противодействия взяточничеству.


В Орловской области только в этом году зарегистрировано 147 преступлений коррупционной направленности. Органами прокуратуры выявлено свыше 1400 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. Составлено более 1000 актов реагирования. К ответственности привлечены 586 человек.

Корреспонденты ГТРК «Орёл» неоднократно рассказывали о громких коррупционных делах. Среди таких в этом году - обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двух чиновников - Фёдора Козина и Павла Клёнышева. Это бывший замначальника полиции областного УМВД и некогда его подчинённый - экс-начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района Орла. Суд вынес приговор - более 20 лет лишения свободы на двоих.

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Юлия Сулим
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