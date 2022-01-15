В Орле собрали всю нужную сумму для помощи Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой

В рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» орловцы перевели даже больше средств, чем нужно. «Излишки» помогут другим нуждающимся.