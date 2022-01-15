В Орле собрали всю нужную сумму для помощи Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой

|
|
|Главная » Новости
13:20, 15 января 2022 года
В Орле собрали всю нужную сумму для помощи Виолетте Абдурашитовой и Надежде КолосовойВ рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» орловцы перевели даже больше средств, чем нужно. «Излишки» помогут другим нуждающимся.
Накануне в Орловском городском центре культуры прошла благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». Одноименная акция прошла уже в 18 раз, и в этом году неравнодушным орловцам удалось помочь двум девочкам с особенностями развития – Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой.
В общей сложности требовалось порядка 130 тыс. рублей, но неравнодушные орловцы, включая представителей бизнеса, перевыполнили просьбу с лихвой – собрали около 200 тыс. Деньги сверх требуемых направят для помощи другим нуждающимся – мэрия расскажет о них позднее.
Артём Ежаков