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13:20, 15 января 2022 года

В Орле собрали всю нужную сумму для помощи Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой

В рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» орловцы перевели даже больше средств, чем нужно. «Излишки» помогут другим нуждающимся.


Накануне в Орловском городском центре культуры прошла благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». Одноименная акция прошла уже в 18 раз, и в этом году неравнодушным орловцам удалось помочь двум девочкам с особенностями развития – Виолетте Абдурашитовой и Надежде Колосовой.

В общей сложности требовалось порядка 130 тыс. рублей, но неравнодушные орловцы, включая представителей бизнеса, перевыполнили просьбу с лихвой – собрали около 200 тыс. Деньги сверх требуемых направят для помощи другим нуждающимся – мэрия расскажет о них позднее.

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Артём Ежаков


 
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