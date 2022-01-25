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10:45, 25 января 2022 года

Орловчанка Анна Савонина вошла в окончательный состав Олимпийской хоккейной сборной России

Женская команда начнет Игры 3 февраля матчем против Швейцарии.


Уроженка Хомутово Анна Савонина вошла в окончательный состав женской Олимпийской сборной России по хоккею. Для защитника подмосковного ХК «Торнадо» Игры в Пекине станут первыми в карьере.

На групповом этапе российским хоккеисткам предстоит сыграть с командами Швейцарии (3 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Дебют Савониной в свитере главной команды страны состоялся в 2019 году во время мирового первенства в Финляндии. В списке достижений орловчанки – бронза молодёжного чемпионата мира 2017 года и победа в Кубке Европы 2017 года среди девушек до 16 лет.

Напомним, что на Олимпиаде сыграет и другой орловский хоккеист – защитник ХК «Спартак» Александр Никишин. Также в Пекине выступят воспитанницы орловского бобслея – Анастасия Макарова и Юлия Егошенко.

Фото из Instagram Анны Савониной

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Артём Ежаков


 
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