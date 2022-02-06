Руководитель орловского депздрава Станислав Шувалов принимал звонки на линии 122

Об этом чиновник сообщил в своём Instagram.

Станислав Шувалов : «Сегодня с удовольствием поработал волонтёром на линии по коронавирусу 122. Принял 45 звонков жителей города и области, все заявки переправлены в мед организации для оперативного решения».

Накануне глава депздрава посетил поликлиники Орла.

Станислав Шувалов: «Вчера был с другой стороны телефона - в "красных" зонах 1, 2, 3, 4 взрослых городских поликлиник, 1 детской поликлиники. Во взрослых поликлиниках люди есть, но боксы работают, помощь оказывается. Везде слушаю людей, вопросов много, но только так могу понять, где и что поправить. Эту практику продолжу».