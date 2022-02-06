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20:05, 6 февраля 2022 года

Руководитель орловского депздрава Станислав Шувалов принимал звонки на линии 122

Об этом чиновник сообщил в своём Instagram.


Сегодня руководитель орловского департамента здравоохранения Станислав Шувалов принимал звонки на линии 122.
 
Станислав Шувалов: «Сегодня с удовольствием поработал волонтёром на линии по коронавирусу 122. Принял 45 звонков жителей города и области, все заявки переправлены в мед организации для оперативного решения».
 
Как отметил Шувалов, у орловцев возникает много вопросов по вызову врача, лекарственному обеспечению, листкам нетрудоспособности.
 
Накануне глава депздрава посетил поликлиники Орла.
 
Станислав Шувалов: «Вчера был с другой стороны телефона - в "красных" зонах 1, 2, 3, 4 взрослых городских поликлиник, 1 детской поликлиники. Во взрослых поликлиниках люди есть, но боксы работают, помощь оказывается. Везде слушаю людей, вопросов много, но только так могу понять, где и что поправить. Эту практику продолжу».
 
Станислав Шувалов также поблагодарил медиков и волонтёров, которые трудятся в непростой ситуации. Напомним, сегодня в регионе 1 007 новых случаев ковидинфицирования.
 
Фото их аккаунта Станислава Шувалова в Instagram


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