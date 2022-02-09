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14:21, 9 февраля 2022 года

Александр Никишин дебютировал на Олимпиаде

Сборная команда России с минимальным счетом обыграла швейцарцев.


Сегодня в Пекине стартовал Олимпийских хоккейный турнир среди мужских команд. В матче против команды Швейцарии в первой пятерке на лед выходил орловец Александр Никишин. Наша национальная команда выиграла матч со счетом 1:0. На счету нашего хоккеиста удар в штангу. Отметим, что Александр Никишин – самый молодой игрок сборной России. В октябре ему исполнится 21 год.
 
В женской части хоккейного турнира перерыв перед матчами плей-офф. Сборная России с участием уроженки Орла Анны Савониной вышла из группы и в субботу в ¼ финала сыграет с командой Швейцарии.


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Анастасия Дорохова


 
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