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17:40, 16 февраля 2022 года Справиться с гололёдом орловской «Спецавтобазе» поможет оттепель Орловщину сковало льдом. И если на основных дорогах виден асфальт, то тротуары представляют собой каток, на который страшно взглянуть, не то что идти по нему.





С самого начала трудовой недели орловцы-пешеходы на работу, учёбу и по делам не идут, а катятся, или скользят. Всему виной февраль с его температурными качелями. Коммунальщики обрабатывать реагентами тротуары не успевают - город покрывается льдом за одну ночь, а чтобы посыпать всё песком нужно 3-4 дня. Сергей Нестеров, заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Сказывается нехватка людей. Не успеваем мы оперативно посыпать. У нас три трактора - на механизированной посыпке. Ещё прицепные пескоразбрасыватели к нам приходят. И ручных рабочих порядка 70 человек». При этом запасов пескосоляной смеси на «Спецавтобазе» достаточно - больше 6 тысяч тонн. В день израсходуется от 50 до 100. А на днях кто-то из управляющих компаний тоже решил показать, что запасов смеси у них достаточно. И в орловском дворе высыпали, как шутит сам автор ролика, «месячную норму песка». Посмеялись, правда, не все. Не до смеха тем, кто из-за такого падения попал в травмпункт. С переломами, растяжениями и ушибами в травмпункт больницы им. Боткина всю неделю обращаются десятки орловцев. Лечение таких травм может затянуться на месяц или даже два. Алексей Туляков, заведующий травматологическим пунктом городской больницы им. С.П.Боткина: «В основном это люди пожилого возраста обращаются. Те, кто не удержался на скользкой дороге, упал. Либо скорой помощью доставляют, либо родственники привозят». О большом количестве жалоб на скользкие тротуары говорил и губернатор в прямом эфире в Instagram в начале недели. Андрей Клычков переадресовал вопрос мэру Орла. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Юрий Николаевич, сейчас перепады погоды с плюса в минус, безусловно, лёд образуется, и, конечно, большое количество обращений. Просьба: те реагенты - пескосоляную смесь, которая приобретена, использовать, чтобы людей спасти. Иначе травмпункты могут наполниться людьми не коронавирусными, а с травматизмом». Переадресовывал вопрос губернатор и в другой день - когда о проблеме начали говорить орловцы в комментариях под совершенно другой новостью со страницы главы региона. Упоминания о скользких тротуарах в соцсетях мониторит и Центр управления регионом. Правда, по их данным вопрос орловцев не сильно беспокоит. Никита Майоров, заместитель руководителя ЦУР Орловской области: «Тема обработки улиц и тротуаров от снега и наледи привлекает у орловцев умеренное внимание. Из 600 обращений, отработанных за минувшую неделю, лишь 50 приходятся на данный блок». В ближайшие дни орловским пешеходам в любом случае придётся полегче. Синоптики обещают плюсовую температуру и днём, и ночью, а значит - ледяная корка с тротуаров скоро должна сойти.



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Антон Киселёв





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