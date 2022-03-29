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19:32, 28 марта 2022 года Сегодня прошла большая пресс-конференция губернатора Орловской области Андрея Клычкова Длилась она более двух с половиной часов. Только справочных материалов для главы региона подготовили на 40 страницах. Традиционно на пресс-конференции вручают памятный приз за лучший вопрос. Кому он достался на этот раз, и какие вопросы показались нам самыми интересными? Рейтинг составила корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Боева.





Большая пресс-конференция губернатора Орловской области Андрея Клычкова - пожалуй, одно из немногих мероприятий, на которое собирается такое большое количество журналистов. Задать свой вопрос имели возможность все - и представили глубоко оппозиционной прессы, и государственных СМИ - газет, радио, телевидения. Представители четвёртой власти вопросы губернатору готовили с особым пристрастием. Ни один черновик был исписан. Пресс-конференцию должны были провести ещё в январе. Но из-за ковида пришлось перенести. А сегодня, пусть и в масках, вопросы прозвучали. И вот какие были самыми любопытными, на наш взгляд. 1. Красный мост Ирина Крахмалева («Инфо-сити») сначала задала вопрос в УФАС - правомерно ли прошёл аукцион по выбору нового подрядчика для Красного моста. А потом и губернатора спросила - обоснована ли сейчас сумма контракта и не требует ли перепроверки. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Когда в конце прошлого года вносились изменения и готовилась проектная документация для объявления торгов, учитывались реалии того времени. Соответственно эта документация была вставлена на торги, и в дальнейшем она прошла, в том числе и проверку. Сейчас рассматривается жалоба в ФАС. Каким образом я должен подменить полномочия ФАС? Сегодня подписан контракт, кстати». 2. Государственное регулирование цен «Вести-Орёл» поинтересовались , какие методы из советской экономики, которая всегда жила под санкциями, приемлемы и сегодня? Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Что касается госрегулирования, я по-прежнему являюсь сторонником . В дополнении к тому, что говорит президент, считаю, что это необходимо, мы вынужденно к этому придём - к госрегулированию по отдельным отраслям». 3. Спасение Трамвайно-троллейбусного предприятия Орловцы жалуются на маршрутки - боль зрителей обозначили журналисты канала «Истоки». А ТТП ждёт приезда губернатора - по информации «ОрёлТаймс». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Те средства, которые мы выделили, буквально некоторое время назад, сто миллионов для нашего ТТП, они как раз-таки направлены для того, чтобы мы, потихонечку, в том числе новым подвижным составом, замещали коммерческий рынок. Другого я выхода не вижу». 4. Выборы Вечная тема - выборы. О них сразу два вопроса: от «Орловских новостей», а именно о втором сроке губернатора, Андрей Клычков отметил, что всё будут решать жители; и от «Радио России» - о том, как Андрей Клычков относится к возможности отмены прямых выборов. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это средства достаточно большие - любые выборы, и если ситуация будет меняться, ухудшаться, то есть какие-то к этому основания. Безусловно, буду обсуждать это с руководством партии - какое видение есть, какое понимание, чтобы в дальнейшем формулировать уже общую позицию». 5. Доверие мэру Орла Буквально под занавес пресс-конференции директор ГТРК «Орёл» Николай Куревин спросил об одной из самых обсуждаемых фигур в СМИ - Юрии Парахине. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сколько проверок я инициирую сам по областной администрации? И что - из-за каждой проверки увольнять всех людей? Нет. Давайте разберемся вначале. Юрию Николаевичу в очень непростых условиях приходится работать, и он тянет эту работу. Понимаю, что сегодня на моем месте не до политики точно. Нужно заниматься конкретной хозяйственной деятельностью в органах исполнительной власти. Есть одна большая партия под названием «Орловская область». Кстати, этот вопрос сам Андрей Клычков признал лучшим. И без вопроса очень лаконично, наверное, самой весомой фразой подвел итог всему разговору: «Мы русские - со всем справимся».





Анна Боева





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