Орловский проект по поддержке семей с детьми признан лучшей региональной практикой в социальной сфере

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15:14, 11 апреля 2022 года
Орловский проект по поддержке семей с детьми признан лучшей региональной практикой в социальной сфереПроект вошёл в Смартеку Агентства стратегических инициатив.
Орловский проект создания экосистемы поддержки семей с детьми через Семейный МФЦ вошёл в Смартеку АСИ. Такая региональная практика помогает организовать единый маршрут приёма обращений от семей с детьми, реализовать семьям свои возможности и получить своевременную поддержку.Смартека АСИ − это площадка, на которой лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации национальных проектов.МФЦ «Мой семейный центр» − это флагманский проект Орловского социального кластера. В центре можно получить информационную, психологическую, юридическую и даже гуманитарную помощь.Для этого создан Единый маршрут приема обращений семей через:
• очную площадку по адресу г. Орел ул. Лескова, 22 (Семейный МФЦ);
• региональный номер телефона поддержки семьи — 8-800-550-05-11;
• семейный портал www.семейный-портал57.рф/registracziya ;
• паблик в соцсетях https://vk.com/msc.orel.
Орловское Информбюро