понедельник 11.04.2022 15:38:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:14, 11 апреля 2022 года

Орловский проект по поддержке семей с детьми признан лучшей региональной практикой в социальной сфере

Проект вошёл в Смартеку Агентства стратегических инициатив.


Орловский проект создания экосистемы поддержки семей с детьми через Семейный МФЦ вошёл в Смартеку АСИ. Такая региональная практика помогает организовать единый маршрут приёма обращений от семей с детьми, реализовать семьям свои возможности и получить своевременную поддержку.Смартека АСИ − это площадка, на которой лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют устойчивому развитию регионов и реализации национальных проектов.МФЦ «Мой семейный центр» − это флагманский проект Орловского социального кластера. В центре можно получить информационную, психологическую, юридическую и даже гуманитарную помощь.Для этого создан Единый маршрут приема обращений семей через:

• очную площадку по адресу г. Орел ул. Лескова, 22 (Семейный МФЦ);
• региональный номер телефона поддержки семьи — 8-800-550-05-11;
• семейный портал www.семейный-портал57.рф/registracziya ;
• паблик в соцсетях https://vk.com/msc.orel.

Читайте также:Семейный МФЦ - место, куда можно обратиться за помощью

Семейный МФЦ будет сопровождать орловцев, заключивших социальный контракт



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.