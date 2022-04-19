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15:04, 18 апреля 2022 года В Ливнах посадили деревья в честь земляков, погибших во время спецоперации на Украине Две именные березы появились в городском парке.





В Ливнах посадили деревья в честь земляков, погибших во время спецоперации на Украине. Именные березы посвящены прапорщику Олегу Борисову и рядовому Дмитрию Шиенкову. Деревья посадили 16 апреля на территории городского парка. В мероприятии приняли участие мамы героев.



В минувшую субботу в Орле, в парке Победы, появились именные липы в память о подвиге погибших на Украине уроженцев Орла - кавалеров Ордена Мужества Егора Канатникова, Никиты Матюшева и Артура Шадрина. Возле мемориальной часовни деревья посадили родители этих ребят.





при содействии Ливенской телекомпании «Принт-ТВ»





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