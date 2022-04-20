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12:37, 20 апреля 2022 года

Орловский социальный кластер подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Орла

Соглашение подтверждает намерение сторон развивать сотрудничество и взаимодействие в вопросах обеспечения благополучия и повышения уровня жизни семей, сплоченности общества.


Орловский социальный кластер подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Орла. Главной составляющей социального кластера является Семейный МФЦ, деятельность которого направлена на оказание комплексной помощи семьям с детьми и социальное сопровождение. Семейный МФЦ оказывает консультационную, срочную социальную, правовую, психологическую и гуманитарная помощь.
 
Светлана Черенкова, председатель правления фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер»: «К нам приходят семьи с разными запросами, с разными жизненными ситуациями, и, конечно, мы нацелены на организацию помощи и отработку их жизненных ситуаций полноценно. У семьи возникают вопросы, и если есть куда позвонить, к кому обратиться, гораздо быстрее решаются эти вопросы».
 
Мэрия Орла и Орловский социальный кластер будут проводить множество совместных мероприятий - новогодние представления для детей, сопровождение участников социального контракта. На День России будет проведен совместный благотворительный полумарафон. В церемонии подписания соглашения приняли участие председатель правления фонда «Орловский социальный кластер» Светлана Черенкова и попечитель фонда Валерия Клычкова.
 
Светлана Черенкова, председатель правления Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер»: «Сегодня для нас открываются новые возможности для реализации семейно-ориентированных проектов. Так, у нас уже открыт Семейный ресурсный центр, где мы отрабатываем практику Семейного МФЦ. В этом году в Орле мы планируем открыть полноценный Семейный МФЦ, куда смогут обратиться совершенно разные семьи с любыми запросами и жизненными ситуациями. Безусловно, мы нацелены на оказание им помощи, и думаем, что администрация Орла окажет нам неоценимую поддержку и в этом направлении».
Фото пресс-службы администрации г. Орла


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Орловский проект по поддержке семей с детьми признан лучшей региональной практикой в социальной сфере



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