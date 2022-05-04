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21:04, 4 мая 2022 года

Андрей Клычков: «Орловщина показала всей стране свой патриотизм и гражданскую позицию»

Губернатор опубликовал видеоотчет своей последней поездки в расположения российских войск.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в социальных сетях видеоотчет о своей недавней поездке в расположения российских войск, задействованных в спецоперации на территории Украины. Глава региона особо отметил, что Орловщина приобрела репутацию активно поддерживающего армию региона, а жители показали всей стране свой патриотизм и гражданскую позицию.

В новой партии область собрала 6 тонн разнообразной помощи, включая коптеры. Сбор грузов продолжится и в дальнейшем.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На выходных посетил три точки дислокации наших военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, в том числе подразделения ВДВ и разведки. Передали посылки, поздравили ребят с наступающим праздником Великой Победы. Мне приятно отметить, что Орловщина приобрела репутацию активно поддерживающего региона, а жители показали всей стране свой патриотизм и гражданскую позицию. Я горжусь и благодарю всех орловцев за неравнодушие и посильную помощь. Российские военные обеспечены всем необходимым. Но все же хочется проявить соучастие и оказать реальную поддержку – не словом, а делом. Ведь для солдата эта посылка вовсе не материальная необходимость и не гуманитарная миссия. В письмах школьников, в продуктах и товарах мы передаем тепло, заботу и сопереживание земляков. Это единство армии и народа и есть самое главное наше оружие. Сегодня на нашу страну обрушился поток ненависти, беспринципных фейков и дезинформации. Но, несмотря на все циничные и подлые методы Запада, жители хорошо понимают, за что реально идет сражение и что стоит на кону. Наша Армия сегодня на передовой, чтобы мы, наши дети, будущие поколения никогда не увидели тягот войны, жили в свободной и сильной стране. Оказавшись на линии фронта, видишь, насколько всё серьезно, важно для страны. И потому с особой силой хочется хоть чем-то помочь ребятам. Поддержать боевой дух, показать, что мы гордимся ими, что они герои для каждого из нас. Благодарю всех военнослужащих, которые дарят нам возможность спокойно жить, растить детей, трудиться. Мы в долгу перед ними. Конечно, мне как Губернатору было особенно приятно слышать о службе наших орловских бойцов, которые доблестно, мужественно и отважно выполняют поставленные боевые задачи. Я не перестаю восхищаться добротой и отзывчивостью орловцев, неустанно продолжаю благодарить жителей за помощь и поддержку, за понимание и добрые сердца. За то тепло, которым они щедро делятся с нашими бойцами. Мы продолжаем сбор грузов, доставка которых, как и прежде, будет на постоянном контроле».



Артём Ежаков


 
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