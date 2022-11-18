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15:27, 18 ноября 2022 года

Новые "Лиазы" выйдут на маршруты в Орле в начале декабря

Вместимость каждого из 28 автобусов - 108 человек.


Как сообщили в администрации Орла, сейчас закупленные автобусы проходят все необходимые процедуры перед запуском на линию. По размеру новые низкопольные машины такие же, как троллейбусы. Они вместительны, за раз могут перевозить 108 пассажиров. Сидячих мест при этом 28.

- Машины оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть и климатическая система, и навигационная система с речевым информатором и электронными рейсоуказателями, и система навигации, - сообщает телеграм-канал городской администрации.

Напомним, закупили автобусы за счет средств бюджетного инфраструктурного кредита.

В начале декабря орловцев ждет и еще одно изменение, касающееся сферы общественного транспорта: вырастет плата за проезд. 





Ольга СУПОНЕВА
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