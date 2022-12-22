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13:05, 22 декабря 2022 года

Гособвинение в Орле запросило пожизненное заключение для маньяка Шаяхмедова

Шавкат Шаяхмедов был задержан после убийства маленькой Вики Гнедовой. На его счету серия жутких преступлений.


Судебное следствие над 62-летним жителем Залегощенского района началось в октябре 2022. Сейчас оно окончено. Шавкат Шаяхмедов, задержанный после резонансного убийства школьницы Вики Гнедовой, обвиняется в серии тяжких преступлений. Гособвинение запросило для маньяка пожизненный срок.

В копилке обвиняемого целый ряд поистине ужасных деяний. Это и  убийства, и изнасилования, и иные действия сексуального характера над несовершеннолетними. 

- С учетом характера и степени общественной опасности вменяемых ему преступлений, всех обстоятельств дела и наступивших последствий обвинение полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и пресечения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, - сообщили ГТРК "Орел" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Впереди - вынесение приговора. Свою вину Шаяхмедов признал. 

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Ольга СУПОНЕВА
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