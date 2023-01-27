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16:27, 27 января 2023 года

Лучшие лучники страны – в Орле, выходные под знаком студенческого баскетбола и первая "Тропа героев" в этом году

Где поболеть за своих, а также к чему готовиться любителям активного образа жизни – в нашей подборке.


Баскетболисты Орловского государственного университета ждут болельщиков на домашний тур элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола.
Все матчи традиционно пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. Уже сегодня, 27 января, орловцы сыграют с командой МГТУ им. Носова из Магнитогорска. Игра начнется в 18:30. В субботу в 17:15 нашей команде предстоит матч с пермским "Универом", а в воскресенье в 13:15 – с баскетболистами "Минска". Вход для болельщиков – свободный.

А на этой неделе мы рассказали о том, как изменились правила баскетбола.

В Орле продолжается серия крупных турниров по стрельбе из лука

В эти выходные будут разыграны медали международного турнира, а также Чемпионата Федерации стрельбы из лука России по стрельбе из безприцельных луков. На следующей неделе в борьбу за награды вступят юниоры – начнется первенство страны. Увидеть борьбу спортсменов своими глазами можно в конгресс-холле комплекса на Кромское шоссе, 4

Соревнования по стрельбе из лука продолжаются уже две недели. Первыми награды разыграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Открыта регистрация на первый в этом году забег "Тропы героев"

Он состоится 24 февраля в парке поселка Залегощь. Организаторы обещают трассу в 2,5-3 км. На месте будут организованы теплые места отдыха, где можно перекусить и погреться. Данное мероприятие реализуется при финансовой поддержке Правительства Орловской области и Фонда Президентских Грантов.

Напомним, в прошлом году спортивно-патриотический проект отпраздновал пятилетний юбилей. Как менялся проект нам рассказал его автор Сергей Почтарев

В Орле пройдет крупный танцевальный турнир

Он вместит в себя сразу несколько направлений. В воскресенье, 29 января, в спорткомплексе "Победа" состоится танцевальный турнир "DANCE WEEKEND". В его рамках будут разыграны награды в сценических стилях танца, а также в чир-спорте. Соревнования начнутся в 9:30. Вход – свободный.

Сразу три наших команды отправятся на выездные туры

Так, женская команда по мини-футболу "ОрелГУ-КПРФ-Русичи" отправилась на двухдневный тур группового этапа Первенства Первой лиги. Нашей команде предстоит сыграть с воронежской "Сталью-ВГАС" и коллективом города Губкин. Все подробности матчей – в социальных сетях команды. 

Хоккеисты Орловского госуниверсита в эти же дни поборются за очки в Нижнем Новгороде. В субботу и воскресенье наши спортсмены сыграют с командой университета имени Лобачевского. Трансляции матчей – в социальных сетях хоккеистов ОГУ. Оба матча этих коллективов в Орле завершились в пользу гостей. Напомним, что в минувшем туре орловцы дважды обыграли на своем льду казанских "Крылатых барсов". 

А баскетболистки ОГУ отправились на матчи Ассоциации студенческого баскетбола в Екатеринбург. Женской команде предстоит побороться за победы с соперницами из Москвы, Сыктывкара и хозяек паркета – команды Екатеринбурга. Трансляции матчей – в социальных сетях нашей команды.


Анастасия Дорохова
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