Андрей Клычков посетит Корсаковский район

Ранее глава области побывал в двух других муниципалитетах.

О планах на ближайшую пятницу губернатор Орловской области

в рамках прямого эфира 1февраля. Ранее глава региона

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. В тот же день губернатор успел посетить

. В тот же день губернатор успел посетить

В последний день января Андрей Клычков оценил достижения школьников и новый мост

В последний день января Андрей Клычков оценил достижения школьников и новый мост