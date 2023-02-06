Жителям Орла рассказали, где организован подвоз воды

Ранее несколько десятков домов попали в зону отключения.

Юрий Парахин. Напомним, 6 февраля в областном центре случилась авария , аварийные бригады работают на месте ЧП. Ориентировочное время устранения – 18.00. На место прибыл и мэр города

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", подвоз воды организован на улице Машкарина, 16, Комсомольской, 348-358, 5-й Орловской дивизии, 4-6, Орелстроевской, 7-9, Латышских стрелков, 52.

Ранее в мэрии сообщили, что водоснабжения уже восстановлено по нескольким адресам.