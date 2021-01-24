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11:20, 23 января 2021 года

В Орловской области 171 новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки от последствий болезни скончалось 2 человека.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 января, за последние сутки в Орловской области выявлен 171 случай новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразился 25 391 орловец.
 
На данный момент в области борются с болезнью 2 642 человека. За сутки выписано 153 жителя региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 430 человек. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 319 раз.
 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


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