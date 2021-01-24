В Орловской области 171 новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки от последствий болезни скончалось 2 человека.

На данный момент в области борются с болезнью 2 642 человека. За сутки выписано 153 жителя региона, всего с начала пандемии от болезни избавилось – 22 430 человек. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 319 раз.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф