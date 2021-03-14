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12:25, 14 марта 2021 года

69 орловцев заразились коронавирусом за последние сутки

Два человека скончались.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразились 31 374 орловца.

На данный момент в области борются с болезнью 2 241 человека. За сутки выписано 68 жителя региона, всего – 28 658. Количество смертей от новой болезни – 475, накануне зафиксировано 2 летальных исхода.

В России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Она стартовала в январе текущего года. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V». По данным директора Центра им. Гaмaлеи Aлександра Гинцбурга вaкцину против коронaвируса «Спутник V» в России получили уже около 7 млн. человек.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 орловцы могут несколькими способами: с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги», на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 (доб. 9), по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.
 
По телефонам поликлиник:
  • поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
  • поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
  • поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
  • поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.

Напомним, в Орле вакцинацию от коронавируса могут провести прямо на предприятии. В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригад. Бригады созданы для проведения иммунизации в организованных коллективах и отдаленных населенных пунктах региона. Мобильные бригады выезжают по 3-4 раза в неделю. В составе выездной бригады участковый терапевт, одна или две медсестры.

 



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