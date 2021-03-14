69 орловцев заразились коронавирусом за последние сутки

На данный момент в области борются с болезнью 2 241
человека. За сутки выписано 68
жителя региона, всего – 28 658
. Количество смертей от новой болезни – 475
, накануне зафиксировано 2
летальных исхода.
В России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Она стартовала в январе текущего года. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V». По данным директора Центра им. Гaмaлеи Aлександра Гинцбурга
вaкцину против коронaвируса «Спутник V» в России получили уже около 7 млн. человек.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 орловцы могут несколькими способами: с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги», на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 (доб. 9), по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.
По телефонам поликлиник:
- поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
- поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
- поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
- поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.
Напомним, в Орле вакцинацию от коронавируса
могут провести прямо на предприятии. В Орловской области работают 29 мобильных прививочных бригад
. Бригады созданы для проведения иммунизации в организованных коллективах и отдаленных населенных пунктах региона. Мобильные бригады выезжают по 3-4 раза в неделю. В составе выездной бригады участковый терапевт, одна или две медсестры.