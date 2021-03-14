69 орловцев заразились коронавирусом за последние сутки

Два человека скончались.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 орловцы могут несколькими способами: с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги», на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 (доб. 9), по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.

По телефонам поликлиник:

поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83 ;

(ул. Московская, 27) — (4862) ; поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53 , 42-37-57 , 76-14-25 ;

(ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — , , ; поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02 ;

(ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — ; поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.