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10:37, 26 марта 2021 года

Орловщина ожидает поставки 359 тыс. доз вакцины от коронавируса

Эту цифру озвучил сегодня во время брифинга глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.


Данное количество препарата необходимо согласно скорректированному общему плану вакцинации. К какому времени Орловщина получит такой крупный общий объем вакцины, Залогин не уточнил. Как заявил чиновник, на данный момент в область прибыло 40 919 доз «Спутника V». По состоянию на вчерашний вечер оба компонента вакцины получили 22 875 жителей региона, 33 555 человек завершили процедуру ввода первого компонента препарата.

Одновременно с этим Залогин отметил, что департамент планирует развернуть вакцинацию в местах массового скопления людей, оборудовав для этого мобильные пункты. Это будет возможным после налаживания в регионе устойчивых поставок вакцины.

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Артём Ежаков
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