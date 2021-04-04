Коронавирус унес жизни еще четырех орловцев

Новых случаев – 61.

На лечении – 2 153 человека. Накануне выписано 67 орловцев (всего – 30017). Пандемию не пережили 507 жителей региона (+4 летальных исхода).



Напомним, 3 апреля

Напомним, 3 апреля коронавирусом заболели 63 орловца, один человек скончался.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф