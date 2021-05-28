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12:00, 28 мая 2021 года

Правоохранительный блок обсудил расследование дела Залогина

Ход дела экс-главы департамента здравоохранения Орловской области обсудили региональный прокурор Владислав Малкин, врио руководителя местного СУ СК Виталий Чванов, начальник территориального УФСБ Вячеслав Князьков и представители правоохранительных и надзорных ведомств.


По итогам заседания были приняты координационные меры для выяснения всех деталей преступления, завершения расследования и передачи материалов в суд. Ход расследования по-прежнему контролируется прокуратурой, – говорится на сайт ведомства. На каком этапе находится делопроизводство, не сообщается.

Напомним, что бывшего начальника облздрава Ивана Залогина задержали 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Предполагается, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», используя для этого формальные нарушения, выявленные в результате проверки, организованной самим чиновником. Сотрудник, вписавший в акты несущественные для отказа нарушения, также является фигурантом расследования. Другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Тем не менее, «Нефрос-Калуга» в итоге получила нужную лицензию.

23 апреля решением Советского районного суда Иван Залогин отпущен под двухмесячный домашний арест.

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Артём Ежаков
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