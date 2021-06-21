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11:13, 21 июня 2021 года
В Орловской области возбуждено очередное дело о мошенничестве с обучением «мертвых душ»В расследовании фигурируют Краснозоренский центр занятости и Орловское городское отделение «Российского красного креста».
На Орловщине возбуждено очередное уголовное дело о фиктивном обучении в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», – сообщает сайт областной прокуратуры. Было установлено, что между Краснозоренским центром занятости и Орловским городским отделением «Российского красного креста» были заключены ученические соглашения. Двое граждан занятия не посещали, но в актах оплаты были указаны, из-за чего бюджету был причинен ущерб в 90 тысяч рублей.
Уголовное дело было заведено на директора городского отделения «Российского красного креста», ему вменяют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, что это далеко не первое уголовное дело, возбужденное на Орловщине по признакам мошенничества с оплатой обучения несуществующих студентов. В середине апреля был арестован директор учебного центра «Квалификация», ущерб от действий которого составил более 700 тысяч рублей. Также было вскрыто еще несколько аналогичных случаев с другими участниками – везде фигурировала федеральная программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Артём Ежаков