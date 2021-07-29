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20:58, 28 июля 2021 года

В День города в Орле пройдёт парад воздушных шаров

О программе празднования рассказал в прямом эфире в социальных сетях губернатор Клычков.


На День города в Орле запланирована большая праздничная программа, – заявил сегодня в сетевых аккаунтах губернатор Клычков. 5 августа над городом проплывут 10 воздушных шаров. Они приземлятся на территории аэропорта «Южный», в 909-м квартале – для катания горожан, в первую очередь – детей-сирот. Остальные смогут подняться в воздух за отдельную плату. Также здесь пройдет мотошоу.

Открытие парка Победы запланировано на 18:00. «В нынешнее время неправильно приглашать всех, но мы парк откроем к обеду, территория большая, все смогут прогуляться».

Завершится День города салютом. Его запустят сразу из трёх точек – на «стрелке» (пересечение Оки и Орлика), ул. Металлургов и 909-м квартале.

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Артём Ежаков
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