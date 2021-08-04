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20:23, 4 августа 2021 года

ГТРК «Орел» в числе лауреатов фестиваля «Щит России»

Сегодня в Перми подвели итоги фестиваля военно-патриотических и радиопрограмм.


Работа ГТРК «Орел» стала лауреатом в номинации, посвященной знаменательным военно-историческим событиям. Мы рассказали о Судбищенской битве.

Битва под Судбищами в 1555 году остановила большой поход крымских татар на Москву. Русское войско насчитывало около 13 тысяч человек. Противников, по последним данным историков, более 40 тысяч. По найденным предметам археологи частично уже могут восстановить направление и картину боя второго дня сражения.
 
Уже найдены сотни артефактов, подтверждающие летописные записи и версии историков о том, как все было на самом деле. Предметов множество, и все они разные. Это и наконечники стрел, и части конской сбруи и подков, пули, ядра, фрагменты металлических пластин, служивших в ту пору бронежилетами, части сабельных клинков. 



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Возможно, найдено место Судбищеской битвы под Орлом

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По следам Судбищенской битвы



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