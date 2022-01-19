среда 19.01.2022 19:33:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:00, 19 января 2022 года

На Орловщине отметили праздник Крещения

Корреспонденты ГТРК «Орёл» побывали в разных районах области и узнали, как встретили один из главных церковных праздников орловцы.


Традиционно православные верующие отмечают праздник Крещения (Богоявления) в ночь на 19 января. После службы верующие набирают освящённую воду, чтобы использовать её в течение года, а смельчаки ныряют в ледяную прорубь. В этом году на Орловщине из-за эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на открытом водоеме была организована только одна купель - в Дмитровском районе. Остальные - при храмах и источниках. 
 
В Орле в этом году окунуться было негде. Желающие смыть грехи крещенской водой отправились в духовно-православный центр «Вятский Посад».
 
Отмечают Крещение и в местах лишения свободы. При ИК-5 в Нарышкино есть небольшой домовый храм. Накануне там провели службу и совершили чин освящения воды. Проруби или купели в колонии, конечно, нет, однако осуждённые находят выход – обливаются крещенской водой.
 
Крещение Господне венчает святочные дни, которые длятся от Рождества Христова. Это время на Руси всегда проводили весело и шумно. О старинных традициях сегодня рассказали первоклассникам школы № 50 города Орла.


Читайте также:Орловские заключённые отметили праздник Крещения Господня

Коляда пришла в орловскую школу

Праздник Крещения в Орле прошёл без традиционных ледяных купаний



Вести-Орёл


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.