На Орловщине отметили праздник Крещения

Корреспонденты ГТРК «Орёл» побывали в разных районах области и узнали, как встретили один из главных церковных праздников орловцы.

Традиционно православные верующие отмечают праздник Крещения (Богоявления) в ночь на 19 января. После службы верующие набирают освящённую воду, чтобы использовать её в течение года, а смельчаки ныряют в ледяную прорубь. В этом году на Орловщине из-за эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, на открытом водоеме была организована только одна купель - в Дмитровском районе. Остальные - при храмах и источниках.

В Орле в этом году окунуться было негде. Желающие смыть грехи крещенской водой отправились в духовно-православный центр «Вятский Посад».

Отмечают Крещение и в местах лишения свободы . При ИК-5 в Нарышкино есть небольшой домовый храм. Накануне там провели службу и совершили чин освящения воды. Проруби или купели в колонии, конечно, нет, однако осуждённые находят выход – обливаются крещенской водой.