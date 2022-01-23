Татьяна Крымова призывает орловцев минимизировать контакты и ограничить посещение общественных мест

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14:28, 23 января 2022 года
Татьяна Крымова призывает орловцев минимизировать контакты и ограничить посещение общественных местПервый зампред правительства Орловской области прокомментировала итоги внеочередного заседания оперативного штаба Орловской области.
Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
В связи с увеличением случаев ковида в регионе, принято решение о переводе на дистанционный режим работы учреждений дополнительного образования и школ города Орла. Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы, все совещания проводить в режиме ВКС.
Как отметила зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова, Центр добровольчества и волонтёрства, штаб движения «Мы вместе» приглашает включиться в свою работу студентов вузов и колледжей. Все нуждающиеся в доставке лекарств, продуктов, товаров первой необходимости могут подать заявку по телефону 122.
Татьяна Крымова:
«Всем жителям Орловской области необходимо минимизировать контакты, ограничить посещение общественных мест, строго соблюдать меры индивидуальной защиты. От каждого из нас зависит здоровье и безопасность детей, людей старшего возраста, родных и близких».
Орловское Информбюро