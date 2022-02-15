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11:33, 15 февраля 2022 года Справиться с онкологией поможет терпение и надежда на победу Сегодня – Международный день детей, больных раком. В Орловской области под наблюдением находится 127 маленьких пациентов. Большинство из них проходит лечение в НКМЦ им. Круглой. С медиками и их пациентами пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Пациентка отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. Круглой Даша Мальцева в свои шесть лет хорошо запомнила сложные медицинские термины, но уже забыла, как играть в снежки и кататься с горки. За её хрупкими плечами две операции и девять курсов химиотерапии.



Впереди ещё немало испытаний, но уже ясно: девочка победила рак. Её мама считает, что это благодаря знаниям, опыту и личным качествам врачей отделения.



Наталья Мальцева, мама Дарьи: «Я не встречала нигде таких людей как они. Они очень внимательные, доброжелательные, они знают, как подход к детям, подход к матерям».

Детский онколог Ольга Петрова про каждого своего пациента помнит и с некоторыми продолжает общаться после выздоровления. Она знает, что секрет успеха - терпение и надежда на победу.



Ольга Петрова, детский онколог отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой: «На современном этапе лечения в онкологии есть возможность вылечить 80-99% детей. Поэтому мы работаем с большой надеждой и ориентированы на то, что у нас все получится».

Отделению онкологии почти семь лет. Решение об его открытии было принято Владимиром Круглым, на тот момент он был главным врачом больницы. Среди регионов-соседей онкологического отделения не было только в Орле. Расположилось оно на месте бывшего инфекционного.



Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Оно очень качественно было сделано, здесь есть своя система вентиляции, асептические боксы, палаты, мы сделали здесь манипуляционную, очень качественный процедурный кабинет».

Заведующий Иван Фисюн и старшая медсестра Наталья Бережная учились своему делу в центре Рогачева и персонал подбирали очень тщательно - от врачей до санитарок. Ведь в этом деле случайных людей быть не должно.



Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Онколог должен просчитывать на десять шагов вперед. Это как игра в шахматы. Опухоль не прощает каких-либо ошибок. И оттого, что опыт достаточно высокий у наших специалистов, уже появилась вот эта интуиция, чуйка эта врачебная».

Сейчас в отделении проводится химиотерапия любой сложности. Пока для лучевой терапии и нейрохирургических операций дети направляются в федеральные центры. Однако если раньше в Орле лечили только 25% заболевших раком пациентов, то теперь 75%.



Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Мы развиваем и нашу хирургию. Мы стали оперировать активно опухоли почек, опухоли половых органов, и у нас сейчас эти операции проводятся успешно».

Общая пятилетняя выживаемость маленьких пациентов -85%, не хуже чем в зарубежных клиниках. В этом есть заслуга и благотворителей, среди которых и Орловская митрополия, и многие предприниматели. Уже два года помогает отделению общественная организация «Радость моя».



Наталья Куприянова, председатель региональной общественной организации «Радость моя»: «Самая основная наша помощь в течение этих двух лет это экстренная покупка препаратов, которые внезапно всегда заканчиваются. А сейчас на данном этапе, после акции «Музыка добрых сердец», мы надеемся приобрести нужное количество расходников, которые необходимы для наших маленьких пациентов».

Сегодня в отделении лечатся не только орловцы, но и пациенты из других регионов и даже стран. Кроме того, после последней специализированной проверки отделение вошло в тройку лучших региональных отделений, лечащих рак у детей.



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Наталья Куприянова: «Творите добро с радостью»



Наталья Куприянова: «Важно вернуть радость в сердца детей, больных онкологией, и их родителей»





Елена Литинская





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