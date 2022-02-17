Губернатор Орловской области намерен наградить тех, кто участвовал в раскрытии преступлений в Залегощи

Об этом глава региона сообщил в прямом эфире в Instagram.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о намерении наградить тех, кто участвовал в раскрытии преступлений в селе Казарь Залегощенского района. По мнению главы региона, поощрения заслуживают сотрудники полиции, следователи и участники поискового отряда «ЛизаАлерт».

Речь идёт о поисках подозреваемого в преступлениях, совершаемых им на протяжении многих лет. Последнее случилось летом этого года. Позднее подозреваемый сознался ещё в трёх эпизодах убийств.