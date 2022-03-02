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21:34, 2 марта 2022 года

Андрей Клычков поблагодарил орловцев, оказывающих помощь и поддержку вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР

Орловщина приняла 461 человека из республик Донбасса.


Сегодня, общаясь с орловцами в прямом эфире в Instagram, губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил всех, кто оказал помощь и поддержку прибывшим в наш регион беженцам из ЛНР и ДНР.
 
Андрей Клычков: «Вчера ещё раз посетил пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Мы встретили их достойно, люди уже устраиваются на работу, дети пошли в школу. Снова хочу искренне поблагодарить всех, кто как-то помог нуждающимся. Пока в Орловской области есть такая крепкая команда добрых людей, мы сможем справиться с любыми проблемами».
 
На вопрос пользователей – можно ли навестить людей в ПВР – губернатор ответил, что он понимает желание орловцев, но пока, по его мнению, не стоит этого делать из соображений безопасности. Объекты, где находятся прибывшие, являются режимными.


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