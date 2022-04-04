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17:16, 4 апреля 2022 года

Орловщине поставили высокую оценку за работу с беженцами

Орловскую область посетил заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Сергей Футо.


Сегодня в Орле состоялась встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова и заместителя руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Сергея Футо. На встрече обсудили работу с беженцами в пунктах временного размещения и вопросы взаимодействия в этом плане с федеральным центром. Оценка уже проделанной работе была дана высокая.

Сергей Футо, заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ: «Очень важно, что работа проводится на высоком уровне, но главный показатель это отношение людей. Когда в пунктах временного размещения общаешься с людьми, они высказывают искреннюю благодарность за ту помощь, которая оказывается региональными властями».

Орловская область на данный момент приняла 1031 человека, вынужденных покинуть территории Украины, ДНР и ЛНР.
Регион помогает беженцам оформить документы, трудоустроиться, записать детей в учебные и дошкольные учреждения.

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Антон Киселёв


 
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