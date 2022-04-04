Орловщине поставили высокую оценку за работу с беженцами

Орловскую область посетил заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Сергей Футо.



Сергей Футо, заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ: «Очень важно, что работа проводится на высоком уровне, но главный показатель это отношение людей. Когда в пунктах временного размещения общаешься с людьми, они высказывают искреннюю благодарность за ту помощь, которая оказывается региональными властями».