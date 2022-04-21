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9:18, 21 апреля 2022 года

Семейные МФЦ откроются в Ливнах и Болхове

Новые центры будут открыты в формате единого окна.


Как сообщила председатель правления фонда «Орловский социальный кластер» Светлана Черенкова, в 2022 году планируется открытие Семейных МФЦ в городах Ливны и Болхов. А также планируется открытие еще одного центра Семейного МФЦ в городе Орле.

Новые центры будут открыты в формате единого окна. Там можно будет получить не только консультацию, психологическую и юридическую помощь, но и оформить госуслуги. Кроме того, при необходимости будет осуществлять комплексное сопровождение каждой семьи.

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