Сегодня в Орле развернут 300-метровую Георгиевскую ленту

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6:41, 4 мая 2022 года
Сегодня в Орле развернут 300-метровую Георгиевскую лентуГеоргиевская лента передана в Орёл Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». На День Победы её пронесут в Мариуполе (ДНР).
Сегодня, 4 мая
, в 18 часов
горожан и гостей Орла приглашают на концертную программу «Победный май» на Привокзальной площади, сообщили
в администрации Орловской области.
Под песни военных лет в исполнении муниципального Ансамбля танца «Славица» будет растянута Георгиевская лента длиной 300 метров и шириной 7,5 метров. Это полотно видело Москву и Санкт-Петербург, Благовещенск и Уфу, Саур-Могилу в ДНР и Ржевский мемориал в Тверской области.
Почетными гостями концерта «Победный май» станут более 100 байкеров мотоклуба «Ночные волки»
, которые 4 мая посетят Орёл в рамках пробега «Дороги Победы».
В связи с проведением концертной программы «Победный май» с 00:00 до 20:00 будет запрещена стоянка, а с 17:00 до 20:00 – запрещено движение на ул. Привокзальной от ул. Орджоникидзе до дома №10 по ул. Привокзальной, на Привокзальной площади.
Орловское Информбюро