Сегодня в Орле развернут 300-метровую Георгиевскую ленту

Георгиевская лента передана в Орёл Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство». На День Победы её пронесут в Мариуполе (ДНР).

4 мая, в 18 часов горожан и гостей Орла приглашают на концертную программу «Победный май» на Привокзальной площади, Сегодня,, вгорожан и гостей Орла приглашают на концертную программу «Победный май» на Привокзальной площади, сообщили в администрации Орловской области.

Под песни военных лет в исполнении муниципального Ансамбля танца «Славица» будет растянута Георгиевская лента длиной 300 метров и шириной 7,5 метров. Это полотно видело Москву и Санкт-Петербург, Благовещенск и Уфу, Саур-Могилу в ДНР и Ржевский мемориал в Тверской области.

Почетными гостями концерта «Победный май» станут более 100 байкеров мотоклуба «Ночные волки» , которые 4 мая посетят Орёл в рамках пробега «Дороги Победы».