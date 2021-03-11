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10:49, 11 марта 2021 года

56 орловцев стали победителями V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Чемпионат проходил в Орловской области с 24 февраля по 5 марта.


V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проводился по 48 профессиональным компетенциям (30 компетенций в возрастной группе 16-22 года, 12 – для обучающихся общеобразовательных школ JuniorSkills, и 6 – «Навыки мудрых» 50+).

Награды чемпионата получили 172 конкурсанта, из них 56 участников стали победителями, 108 участников – призерами, 8 участникам вручены медальоны за профессионализм.

В соревновательных мероприятиях приняли участие 165 студентов техникумов, колледжей и вузов, 79 обучающихся общеобразовательных школ и 30 работников предприятий и организаций старше 50 лет.

К оценке мастерства участников было привлечено свыше 375 экспертов, в том числе 50 независимых экспертов от работодателей региона и 5 сертифицированных экспертов из других регионов России.

Все соревновательные площадки были организованы на базе 13 профессиональных образовательных организаций, 2 образовательных организаций высшего образования и детского технопарка «Кванториум».

Официальное закрытие и награждение победителей состоялось в Мезенском педколледже. Награды чемпионата получили 172 конкурсанта, из них 56 участников стали победителями, 108 участников – призерами, 8 участникам вручены медальоны за профессионализм, сообщает информационный портал Орловской области. Имена тех, кто представит Орловщину на финале в Уфе, определят в апреле.

Фото информационного портала Орловской области

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