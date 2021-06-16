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19:23, 16 июня 2021 года

Домашний арест Ивана Залогина продлен на месяц

Соответствующее решение в отношении экс-главы областного департамента здравоохранения вынес сегодня Советский районный суд г. Орла.


16 июня решением Советского районного суда города Орла бывшему начальнику областного департамента здравоохранения на месяц продлен домашний арест. 23 апреля решением этой же инстанции Иван Залогину была избрана аналогичная мера пресечения сроком на 2 месяца. Свою вину он не признал.

Напомним, что бывшего начальника облздрава Ивана Залогина задержали 20 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Предполагается, что чиновник необоснованно отказал в переоформлении лицензии диализному центру «Нефрос-Калуга», используя для этого формальные нарушения, выявленные в результате проверки, организованной самим чиновником. Сотрудник, вписавший в акты несущественные для отказа нарушения по указанию Залогина, также является фигурантом расследования. Другой компании, предложившей практически аналогичные условия, разрешение было выдано. Тем не менее, «Нефрос-Калуга» в итоге получила нужную лицензию.

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