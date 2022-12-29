В Орле суд приговорил Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы

"Залегощенский маньяк" признан виновным в убийствах, изнасилованиях и иных действиях сексуального характера над несовершеннолетними.

29 декабря в Орле суд приговорил 62-летнего Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы за совершение ряда тяжких преступлений. Правосудие поставило точку в резонансном деле Вики Гнедовой, ее убийца проведет остаток жизни за решеткой.



Шаяхмедов признан виновным в совершении серии особо тяжких преступлений (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Преступлениям "Залегощенского маньяка" пришел конец осенью прошлого года, когда его задержали по подозрению в убийстве девятилетней Вики Гнедовой. Девочка пропала в июне 2021 года, ее тело, после месяцев поисков, нашли осенью в схроне в подвале дома, где жила девочка. На страшный тайник указал сам Шаяхмедов.

Задержание мужчины позволило раскрыть ряд других преступлений прошлых лет. В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний Костя Болотов. Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал местонахождение тела. Фигурант пояснил, что ребенок пошел с ним в лес за грибами, там мужчина совершил преступление против его половой неприкосновенности и задушил.

Также установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину.

Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.

